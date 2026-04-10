Österreich plant einen Südkorridor für Wasserstoff

Algerien gilt dabei aufgrund seines Potenzials für erneuerbare Energien und der bestehenden Energieinfrastruktur als möglicher zentraler Partner für eine angestrebte Zusammenarbeit. Am Rande der UNIDO-Konferenz sprach Hattmannsdorfer mit dem Generalsekretär des algerischen Energieministeriums, Nabil Kafi, über den Aufbau der künftigen Transportroute. „Wasserstoff wird zum Schlüssel, um Energieversorgung zu diversifizieren, Industrie abzusichern und Europa unabhängiger zu machen“, betonte der Minister.