Österreich plant einen Südkorridor für Wasserstoff

Angesichts geopolitischer Spannungen soll der Aufbau von neuen Energiepartnerschaften vorangetrieben werden. Ziel ist ein Südkorridor, der künftig grünen Wasserstoff aus Nordafrika über Italien nach Mitteleuropa transportieren soll.
Österreich soll dabei als Transit- und Verteilknoten fungieren, teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) anlässlich der UNIDO-Wasserstoffkonferenz in Wien mit.
Zur Vorbereitung auf den künftigen Markt fließen auf nationaler Ebene 275 Millionen Euro in vier Leuchtturmprojekte. Der erneuerbare Wasserstoff wird laut Ministerium in erster Linie für die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen wie der Stahl-, Chemie- oder Glasproduktion benötigt.
„Wasserstoff wird zum Schlüssel“
Die Pläne sind in die neue österreichische Afrika-Strategie eingebettet, die auf gemeinsame Investitionen in Zukunftstechnologien sowie den Ausbau der Infrastruktur abzielt.
Algerien gilt dabei aufgrund seines Potenzials für erneuerbare Energien und der bestehenden Energieinfrastruktur als möglicher zentraler Partner für eine angestrebte Zusammenarbeit. Am Rande der UNIDO-Konferenz sprach Hattmannsdorfer mit dem Generalsekretär des algerischen Energieministeriums, Nabil Kafi, über den Aufbau der künftigen Transportroute. „Wasserstoff wird zum Schlüssel, um Energieversorgung zu diversifizieren, Industrie abzusichern und Europa unabhängiger zu machen“, betonte der Minister.
Wie wichtig eine Diversifizierung von Energiequellen ist, zeigt der Krieg im Nahen Osten und der Ukraine eindrücklich. Der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung in Österreich steht derzeit auf wackeligen Beinen. Für den Herbst plant Hattmannsdorfer eine Reise nach Algerien, um mögliche Kooperationsprojekte für die künftige Wasserstoffwirtschaft auszuloten.
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