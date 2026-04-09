Der Kurswechsel startete mit einem Ausrufezeichen!

Strahlender Sonnenschein, perfekte Pisten – und ein neues Gesicht: Johannes Zöchling wurde am Rande der heimischen Ski-Meisterschaften auf der Reiteralm als neuer Damen-Chef bestätigt. Der einen Kurswechsel im Verband einläutet: Weg vom harschen Umgangston von Roland Assinger, hin zum 46-jährigen Ternitzer, der als analytischer, ruhiger, Chef gilt. Als einer, der zuhört und führt, ohne laut zu werden. „Er bringt fachliche Kompetenz und internationale Erfahrung mit, kennt die Strukturen im ÖSV und hat gleichzeitig neue Impulse gesammelt“, schwärmt Alpinchef Christian Mitter.