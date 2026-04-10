Polens Co-Trainer (49) bricht zusammen und stirbt

Der Co-Trainer von Polens Fußball-Nationalmannschaft, Jacek Magiera, ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben, wie der polnische Fußballverband PZPN am Freitag mitgeteilt hat. Nach Informationen des Senders Radio Wroclaw war Magiera in der Früh beim Lauftraining zusammengebrochen, wurde vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er verstarb. Die polnische Auswahl mit Torjäger Robert Lewandowski hatte erst vor eineinhalb Wochen die Qualifikation für die WM verpasst.
Der im südpolnischen Czestochowa geborene Magiera begann seine Profilaufbahn 1995 im Verein seiner Heimatstadt, Rakow Czestochowa. Seine größten Erfolge feierte der defensive Mittelfeldspieler zwischen 1997 und 2006 mit Legia Warschau.
Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete er für verschiedene polnische Klubs als Trainer. Seinen früheren Verein Legia führte er in der Saison 2016/2017 zum Titel.
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