Polens Co-Trainer (49) bricht zusammen und stirbt

Der Co-Trainer von Polens Fußball-Nationalmannschaft, Jacek Magiera, ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben, wie der polnische Fußballverband PZPN am Freitag mitgeteilt hat. Nach Informationen des Senders Radio Wroclaw war Magiera in der Früh beim Lauftraining zusammengebrochen, wurde vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er verstarb. Die polnische Auswahl mit Torjäger Robert Lewandowski hatte erst vor eineinhalb Wochen die Qualifikation für die WM verpasst.