Fünf Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Weil sie offenbar ein entgegen kommendes Auto übersehen hatte, wollte eine 18-Jährige aus St. Florian in ihrer Heimatgemeinde abbiegen. Es kam zu einer Kollision. Fünf Personen wurden verletzt.
Die 18-Jährige aus St. Florian fuhr am Mittwoch kurz vor 21 Uhr mit ihrem Auto auf der L566 von St. Florian kommend Richtung Asten. Im Wagen saßen ihr 20-jähriger Freund als Beifahrer und im Fond ihre 19-jährige Freundin und deren 23-jähriger Lebensgefährte. Zeitgleich fuhr eine 55-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit ihrem Auto auf der L566 in die entgegengesetzte Richtung.
Dann hat es gekracht
Die 18-Jährige ordnete sich in St. Florian auf einer Linksabbiegespur in Richtung einer Tankstelle ein. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit dem Pkw der 55-Jährigen. Diese wurde mit Verletzungen in das UKH Linz gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten kamen in das Kepler Uniklinikum nach Linz.
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