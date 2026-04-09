Fünf Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Dann hat es gekracht

Die 18-Jährige ordnete sich in St. Florian auf einer Linksabbiegespur in Richtung einer Tankstelle ein. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit dem Pkw der 55-Jährigen. Diese wurde mit Verletzungen in das UKH Linz gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten kamen in das Kepler Uniklinikum nach Linz.