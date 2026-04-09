Warum Stromfresser unverzichtbar für Spital ist

Pendeln nach Steyr ist Geschichte

Vor der Anschaffung des MRT-Geräts mussten Patienten des Kirchdorfer Spitals mit der Rettung nach Steyr gefahren werden, um gescannt zu werden. „Die Gesundheit darf keine Frage der Postleitzahl sein. Deshalb investieren wir in eine starke, wohnortnahe Versorgung“, so LH Stelzer. Diese spürbare Entlastung soll es künftig in vier weiteren Spitälern geben. „Noch im zweiten Quartal dieses Jahres wird das Krankenhaus in Grieskirchen ein MRT-Gerät bekommen, danach Freistadt, im kommenden Jahr Schärding und 2028 das Spital in Bad Ischl“, kündigt Haberlander an.