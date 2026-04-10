Karriere am Bau kennt heute keine Grenzen

Die Bauwirtschaft ist im Wandel und mit ihr die Karrierewege. Was früher oft als klassischer Berufsweg begann, ist heute eine echte Entwicklungschance mit Perspektive bis in die Führungsebene und darüber hinaus. Denn eines ist klar: Am Bau entscheidet Qualifikation über Zukunft.
Karriereleiter mit System: Vom Einstieg bis zur Spitze
Die Möglichkeiten sind vielfältig und vor allem durchlässig: Vom Lehrling über Facharbeiter, Vorarbeiter und Polier bis hin zu Bauleiter oder Baumeister. Wer engagiert ist, kann Schritt für Schritt aufsteigen und dabei Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig eröffnen sich heute mehr denn je unterschiedliche Karrierepfade, sei es in der Praxis, in der Organisation oder in spezialisierten Fachbereichen.
Karriere mit Studium – auch ohne Matura
Wenn Bauprojekte ins Stocken geraten, liegt das selten an der Technik. Viel öfter fehlt es an klarer Führung, Struktur und strategischem Überblick. Genau hier entscheidet sich heute, ob Projekte funktionieren – oder scheitern.
Denn die Bauwirtschaft steht massiv unter Druck: steigende Komplexität, enge Zeitpläne, akuter Fachkräftemangel. Wer hier bestehen will, braucht mehr als Fachwissen. Gefragt sind Menschen, die Projekte steuern, Teams führen und auch in dynamischen Situationen den Überblick behalten. Genau dort setzen die Studienprogramme der BAUAkademie BWZ OÖ an.
Der MBA Specialist Bauwirtschaft hebt den Blick auf das große Ganze: Unternehmensführung, strategische Entscheidungen und die zentrale Frage, wie Betriebe auch unter schwierigen Rahmenbedingungen handlungsfähig bleiben.
Im Fokus steht nicht Detailtiefe, sondern Wirkung - also die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren, klare Entscheidungen zu treffen und Projekte erfolgreich zu lenken. Ein entscheidender Entwicklungsschritt: Die Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren! Ab Herbst starten zwei neue Studienprogramme zum Bachelor Professional (BPr), entwickelt gemeinsam mit der Universität für Weiterbildung Krems. Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus der Baupraxis. Konzept: modular, praxisnah und direkt im Berufsalltag anwendbar.
BPr Bauleitung & Projektperformance
Im Fokus steht die Frage, wie Bauprojekte heute erfolgreich gesteuert werden:
Ziel: Bauleiter:innen auf jene Herausforderungen vorbereiten, die über Erfolg oder Stillstand entscheiden. HIER geht es zu Details zum Infoabend am 5.5.
BPr BIM – Building Information Modelling
Das zweite Studienprogramm widmet sich der digitalen Zukunft des Bauens:
Blick auf den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks – von Planung bis Betrieb. HIER geht es zu Details zum Infoabend am 9.6.
Weiterbildung wird zur Wettbewerbsfrage
Die Realität der Branche ist eindeutig: Kosten, Termine und Qualität rücken immer enger zusammen. Wer Projekte erfolgreich umsetzen will, braucht qualifizierte Menschen.
„Die Bauwirtschaft braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Genau dafür schaffen wir die passenden Bildungswege – praxisnah, durchlässig und nah an den Anforderungen der Branche.“
betonen Norbert Hartl, Präsident der BAUAkademie OÖ und Harald Kopececk, Geschäftsführer der BAUAkademie OÖ.
Ihre Zukunft am Bau beginnt jetzt
Projekte am Bau werden komplexer, Zeitdruck steigt, Fachkräfte fehlen und gerade deshalb braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen und bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Denn heute entscheidet sich auf der Baustelle, ob Projekte gelingen. Gut ausgebildete Fachkräfte sind daher der Schlüssel. Beim Tag der BAU-Karriere öffnen sich genau dafür neue Wege: von der ersten Weiterbildung bis zum berufsbegleitenden Studium, das auch ohne Matura möglich ist.
Mi, 24.06.2026 | 16.00 – 20.00 Uhr
in der BAUAkademie OÖ,
Lachstatt 41,
4221 Steyregg
Vor Ort erhalten Sie persönliche Einblicke, individuelle Beratung und konkrete Perspektiven für Ihre Zukunft in der Baubranche.
Jetzt HIER informieren und anmelden.