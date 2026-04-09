1000 Teilnehmer haben Grundregelkurs gemacht

„Die Asylwerber kommen oftmals aus Ländern mit völlig anderen Systemen und Wertvorstellungen. Sie brauchen daher ab Tag 1 Orientierung und müssen wissen, was bei uns geht und was nicht, unabhängig davon, wie lange sie bei uns bleiben dürfen“, betont zudem Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP). Eine der Bestandteile der Kurse ist auch die neue oö. Hausordnung, sozusagen das kleine 1x1 des Zusammenlebens. Sie enthält klare Regeln, Werte und Prinzipien.