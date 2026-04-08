Essen gegen das Vergessen: Was tut dem Gehirn gut?

Marina Moyses ist Demenz-Dolmetscherin, Andrea Karner Ernährungsexpertin. Die beiden haben sich zusammengetan, um Tipps zu geben, wie man Demenz kulinarisch vorbeugen kann.
Brainfood bezeichnet Lebensmittel, die durch ihre Nährstoffkombination die Gehirnfunktion, Konzentration und Leistungsfähigkeit fördern. Sie liefern Energie, Vitamine, Mineralstoffe und gesunde Fette, um das Gehirn aktiv zu halten – und somit auch Demenz vorzubeugen. Dementsprechend gut sollte man sich ernähren, um nicht nur Körper, sondern auch Kopf fit zu halten. Andrea Karner hat einen Merksatz für die richtige Ernährung. „Bunt, frisch, ausgewogen – ein Drittel Gemüse und Obst, ein Drittel Vollkorn, ein Drittel Eiweiß – plus gute Fette und viel trinken,“ erklärt sie den Schlüssel zum gesunden Lebensstil.
Gutes „Futter“ fürs Gehirn
Orientiert man sich am Drittel-Teller muss man aber auch die richtigen Nahrungsmittel auswählen. „Günstige Kohlehydrate sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gemüse und Obst“, weiß die Ernährungsexpertin. Weniger gut Weißbrot, Süßes und Getränke mit raffiniertem Zucker. „Komplexe Kohlenhydrate halten den Blutzucker stabil und geben dem Gehirn gleichmäßig Energie“, so Karner. Gute Fette wiederum sind Nervennahrung fürs Gehirn. Hier sind Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, Nüsse, Samen, Avocado und Fisch wie Lachs oder Hering von Vorteil.
„Besonders Omega-3-Fettsäuren stärken die Nervenzellen und wirken entzündungshemmend“, verrät die Golserin. Eiweiß, das gut für den Körper ist, lukriert man aus Milchprodukten, Eiern, Fisch, Hülsenfrüchten und magerem Fleisch. Eiweiß ist wichtig für Botenstoffe im Gehirn und unterstützt die Leistungsfähigkeit.
Auch trinken sollte man genug. Nämlich rund 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag. Denn schon leichter Flüssigkeitsmangel kann Konzentration, Gedächtnis und Stimmung deutlich beeinträchtigen. Wichtig ist es auch, regelmäßig zu essen. Mehrere kleine Mahlzeiten halten die Leistung stabil.
Zutaten: 3-4 EL vorgekochte Linsen oder Kichererbsen, 2-3 EL gekochten Quinoa, 1 geraspelte Karotte, etwas fein geschnittene Gurke oder Rote Rübe, 1 TL Sonnenblumenkerne oder Leinsamen, 1 TL Olivenöl, 1 TL Zitronensaft, Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch, Salz und Pfeffer
Zubereitung:
Linsen/Kichererbsen und Quinoa in ein Glas oder eine Schüssel geben. Gemüse klein schneiden oder raspeln und hinzufügen. Mit Öl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Kräutern abschmecken. Mit Kernen oder Samen bestreuen. Mahlzeit!
Warum tut das dem Gehirn gut?
Hülsenfrüchte & Quinoa liefern Eiweiß, Eisen & B-Vitamine. Gemüse bringt Farbe, Vitamine und Schutzstoffe. Olivenöl enthält ungesättigte Fettsäuren – wichtig für die Nervenzellen. Kerne & Samen ergänzen gesunde Fette und Mineralstoffe.
Wer mehr über Demenz und die richtige Ernährung erfahren möchte, kann sich zum Workshop von Marina Moyses und Andrea Karner anmelden. Er findet am 27. April von 9 bis 11 Uhr in der Gedächtnis-Schmiede in Donnerskirchen statt. Anmeldung unter info@demenzdolmetscherin.at
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