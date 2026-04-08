Essen gegen das Vergessen: Was tut dem Gehirn gut?

Brainfood bezeichnet Lebensmittel, die durch ihre Nährstoffkombination die Gehirnfunktion, Konzentration und Leistungsfähigkeit fördern. Sie liefern Energie, Vitamine, Mineralstoffe und gesunde Fette, um das Gehirn aktiv zu halten – und somit auch Demenz vorzubeugen. Dementsprechend gut sollte man sich ernähren, um nicht nur Körper, sondern auch Kopf fit zu halten. Andrea Karner hat einen Merksatz für die richtige Ernährung. „Bunt, frisch, ausgewogen – ein Drittel Gemüse und Obst, ein Drittel Vollkorn, ein Drittel Eiweiß – plus gute Fette und viel trinken,“ erklärt sie den Schlüssel zum gesunden Lebensstil.