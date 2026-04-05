ORF-Wut | Radikale Forderung

ORF-Wut. Die Reaktionen auf die „Krone“-Berichterstattung rund um die ORF-Krise mit dem Aufruf an unsere Leser und User, ihre Meinung dazu kundzutun – sie reißen nicht ab, sie sind großteils heftig und energisch. Es kommt nach den aktuellen Geschehnissen der vergangenen Wochen, in denen unter anderem Generaldirektor Roland Weißmann wegen des Vorwurfs sexueller Nötigung gehen hatte müssen und andererseits bekannt wurde, dass sein hausinterner Widersacher Pius Strobl eine fette Abfindung über mehr als zwei Millionen Euro kassieren möchte auch nicht überraschend. Wurden doch zudem in der Vorwoche die Spitzengehälter veröffentlicht, die als Gagenkaiser ausgerechnet Strobl, Weißmann und den im Vorjahr von Weißmann in die Wüste geschickten Ex-Sportchef Hannes Aigelsreiter wie auch den höchst umstrittenen ORF-III-Chef Peter Schöber neben dem obersten Werbevermarkter Oliver Böhm unter den Top-5 auflisten. Nur zur Erinnerung: Sie kassieren monatlich knapp so viel wie der Bundeskanzler bis zu weit mehr als der Bundespräsident. Und wer zahlt all das? Genau: ALLE österreichischen Haushalte, ob wir nun wollen oder nicht. Kein Wunder, wenn die Wut auf den ORF eine immer größere wird.