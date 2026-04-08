Wehren aus Völkermarkt ziehen stolze Bilanz

„Die Bilanz des Jahres 2025 zeigt einmal mehr, wie breit das Einsatzspektrum unserer Feuerwehren geworden ist. Vom Waldbrand über technische Hilfeleistungen bis hin zu Katastrophenschutzaufgaben – unsere Kameradinnen und Kameraden stehen rund um die Uhr bereit, um der Bevölkerung rasch und professionell zu helfen“, betont Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel. Er ist stolz auf „seine Feuerwehren“. Immerhin 1616 technische Einsätze und 626 Brandeinsätze haben die Männer und Frauen alleine im vergangenen Jahr hinter sich gebracht. Für die Florianis trotzdem eher ein „durchschnittliches Jahr“.