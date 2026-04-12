Warm genug: Kärntner Bauern starten Spargelsaison

Spargel braucht warmen Boden

Prognosen kann man bei Spargel nur schwer treffen. „Er wächst nur, wenn der Boden warm ist. Zwischen 14 und 17 Grad sollte er schon haben. Heuer sah es gut aus, aber in der Früh ist es immer noch sehr kalt“, so Jäger. Mit Tricks können Spargelbauern etwas nachhelfen: „Seit drei Jahrzehnten wird bei uns die schwarze Folie verwendet, um den Boden warmzuhalten. Und wir stellen einen dicken Folientunnel auf, damit es so bleibt“, erklärt Jäger, die mit ihrem Gatten und Sohn Christian den Betrieb führt.