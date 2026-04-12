Künstlerehepaar mit Liebe zu Tieren und Natur

Es sind Bilder, die leicht anzusehen sind. Und genau das ist auch das Ziel von Alfred und Barbara Scheikl. „Mir ist es wichtig, dass die Kunstwerke für den Betrachter leicht zu lesen sind. Obwohl sie eine feine abstrakte Note haben“, erklärt Alfred, der sich seit seiner Kindheit dem Malen verschrieben hat. Erst als Erwachsener fand der gelernte Werkzeugbauer dann endgültig zur Kunst.