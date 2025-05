Schmuckkästchen in St. Martin wechselt Besitzer

Der renommierte Campingplatz Grubhof in St. Martin bei Lofer wurde am heutigen Donnerstag von der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) übernommen. Damit wird unter dem neuen Zusatz „managed by Falkensteiner“ der mehrfach ausgezeichnete 4-Sterne-Plus-Campingplatz künftig von einer der bekanntesten Tourismusgruppen Österreichs betrieben.