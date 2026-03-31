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Im Aufschwung

F1-Star schwärmt: „Das beste Auto meiner Karriere“

Formel 1
31.03.2026 09:02
(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alpine mischt die Formel 1 plötzlich ordentlich auf! Nach einem starkem Auftritt in Suzuka sieht sich das Team als vierte Kraft und Pierre Gasly schwärmt sogar vom „besten Auto“ seiner Karriere.

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Beim Japan-GP in Suzuka holte Gasly als Siebenter erneut wichtige Punkte – schon in China war er Sechster geworden. „Es war ein weiteres positives Wochenende für das Team mit einem starken Punkteergebnis zu Beginn der Saison“, erklärte Berater Flavio Briatore. „Dass wir dies auf einer anderen Streckenkonfiguration wie Suzuka wiederholen konnten, bestätigt die Fortschritte, die wir in Shanghai erzielt haben, und zeigt, dass wir mit Red Bull aktuell das viertschnellste Auto im Rennen sind“, so Briatore. Damit hat sich Alpine hinter Mercedes, McLaren und Ferrari als vierte Kraft etabliert.

Alpine-Berater Flavio Briatore
Alpine-Berater Flavio Briatore(Bild: GEPA)

Gasly begeistert
Gasly zeigte sich nach dem Rennen mehr als zufrieden: „Das war ein wirklich intensives Rennen, und ich bin sehr zufrieden mit dem siebten Platz und den weiteren Punkten für die Meisterschaft.“ Der Franzose liegt nach drei Rennen sogar auf Rang acht der Fahrer-WM – vor Max Verstappen.

Noch deutlicher wurde er im Gespräch mit Canal+: „Ich denke, dass es momentan das beste Auto ist, das ich in meiner Karriere gefahren bin, vielleicht zusammen mit dem AlphaTauri von 2021.“

Pierre Gasly fühlt sich heuer im Alpine wohl.
Pierre Gasly fühlt sich heuer im Alpine wohl.(Bild: AFP/TOSHIFUMI KITAMURA)

Blick nach vorne
Trotz der starken Leistungen bleibt Gasly realistisch. „Das Auto hat eine solide Basis, daher müssen wir motiviert bleiben und weiter hart arbeiten, um die Führenden einzuholen.“ Die Entwicklung läuft weiter auf Hochtouren. Vor allem mit Blick auf das nächste Rennen in Miami. „Aber wir haben noch einen Monat Zeit, wir arbeiten an Dingen für Miami, daher ist es insgesamt ein gutes Zeichen.“

Angriff auf die Spitze?
In Suzuka zeigte Alpine bereits, was möglich ist. Gasly: „Wir konnten einen guten Vorsprung auf Liam Lawson herausfahren und wir liegen sieben Sekunden hinter dem Ferrari [von Lewis Hamilton] an der Spitze“, erklärte er.

Die Marschroute ist klar: Alpine will weiter nach vorne und vielleicht schon bald ganz oben angreifen.

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