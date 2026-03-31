F1-Star schwärmt: „Das beste Auto meiner Karriere“

Beim Japan-GP in Suzuka holte Gasly als Siebenter erneut wichtige Punkte – schon in China war er Sechster geworden. „Es war ein weiteres positives Wochenende für das Team mit einem starken Punkteergebnis zu Beginn der Saison“, erklärte Berater Flavio Briatore. „Dass wir dies auf einer anderen Streckenkonfiguration wie Suzuka wiederholen konnten, bestätigt die Fortschritte, die wir in Shanghai erzielt haben, und zeigt, dass wir mit Red Bull aktuell das viertschnellste Auto im Rennen sind“, so Briatore. Damit hat sich Alpine hinter Mercedes, McLaren und Ferrari als vierte Kraft etabliert.