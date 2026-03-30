Erster seit 2017: Sinner schafft „Sunshine Double“

Zuvor hatte Sinner bereits beim Masters im kalifornischen Indian Wells den Titel geholt. Der 24-Jährige schaffte damit als insgesamt achter Spieler das sogenannte „Sunshine Double“ – und als erster seit Roger Federer 2017. Dabei ist Sinner der erste, dem das Kunststück ohne Satzverlust gelang. Zugleich baute Sinner seine Rekordbilanz bei Masters-Turnieren aus und gewann nun 34 Sätze in Serie. „Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte der 24-Jährige nach dem Erfolg in Miami, „ich hätte nie gedacht, dass ich das Sunshine Double gewinnen würde, weil es so schwierig zu erreichen ist.“