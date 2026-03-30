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„Besonderer Moment“

Erster seit 2017: Sinner schafft „Sunshine Double“

Tennis
30.03.2026 06:56
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jannik Sinner hat einen perfekten Tennis-Monat in den USA gekrönt und auch das Masters-Turnier in Miami gewonnen. Der Weltranglistenzweite aus Südtirol gewann nach dem Halbfinal-Erfolg über den Deutschen Alexander Zverev im Endspiel 6:4, 6:4 gegen den Tschechen Jiri Lehecka.

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Zuvor hatte Sinner bereits beim Masters im kalifornischen Indian Wells den Titel geholt. Der 24-Jährige schaffte damit als insgesamt achter Spieler das sogenannte „Sunshine Double“ – und als erster seit Roger Federer 2017. Dabei ist Sinner der erste, dem das Kunststück ohne Satzverlust gelang. Zugleich baute Sinner seine Rekordbilanz bei Masters-Turnieren aus und gewann nun 34 Sätze in Serie. „Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte der 24-Jährige nach dem Erfolg in Miami, „ich hätte nie gedacht, dass ich das Sunshine Double gewinnen würde, weil es so schwierig zu erreichen ist.“

Zweiter Titel für Sinner in Miami
Wegen Regens begann das Endspiel in Florida mit mehr als einstündiger Verspätung. Nachdem sich Sinner dank eines frühen Breaks den ersten Durchgang gesichert hatte, musste die Partie zu Beginn des zweiten Satzes wegen erneuten Regens auch für mehr als eine Stunde unterbrochen werden.

  Im zweiten, ausgeglichenen Satz holte sich Sinner das entscheidende Break zum 5:4 und brachte anschließend den Service sicher durch. Nach 1:33 Stunden reiner Spielzeit machte Sinner seinen zweiten Erfolg bei der Veranstaltung nach 2024 perfekt. Im Vorjahr konnte er seinen Titel wegen einer Dopingsperre nicht verteidigen.

Der ebenfalls 24 Jahre alte Lehecka stand erstmals in einem Endspiel der Masters-Serie und wird in der Weltrangliste seine persönlich bisher höchste Position 15 erreichen. Vor dem Erfolg über den Tschechen hatte Sinner beim 6:3, 7:6 (7:4) über Zverev seinen siebenten Erfolg in Serie gegen den besten deutschen Tennisprofi verbucht. Damit war er zum vierten Mal bei fünf Teilnahmen in das Finale des Hartplatzturniers eingezogen, das mit 9,4 Millionen US-Dollar (8,16 Millionen Euro) dotiert ist.

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