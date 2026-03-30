Balli, balli – und ein „Hairchok“ zur Begrüßung!

Lehrreich und schön – so fasse ich mein Jahr als Co-Trainer von Südkorea zusammen. Lehrreich, weil ich mit Teamchef Jürgen Klinsmann stets auf alles gefasst sein musste. Ich erinnere mich an den zweiten Lehrgang, da fehlten gleich zehn Spieler. Min-jae Kim musste für vier Wochen zum Militär, ein Defensivspieler war in China verhaftet worden, Superstar Heung-min Son hatte sich an der Leiste operieren lassen – ohne, dass wir davon wussten.