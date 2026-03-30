Balli, balli – und ein „Hairchok“ zur Begrüßung!

Verhaftete Spieler, scharfe Kost und 13 Partien ohne Pleite – Andi Herzog erlebte als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann eine turbulente, aber auch schöne Zeit in Südkorea. Der 103-fache ÖFB-Teamspieler warnt in seiner Kolumne vor dem dienstägigen Duell mit Österreich (20.45 Uhr) auch davor, die jüngste 0:4-Pleite gegen die Elfenbeinküste überzubewerten.
Lehrreich und schön – so fasse ich mein Jahr als Co-Trainer von Südkorea zusammen. Lehrreich, weil ich mit Teamchef Jürgen Klinsmann stets auf alles gefasst sein musste. Ich erinnere mich an den zweiten Lehrgang, da fehlten gleich zehn Spieler. Min-jae Kim musste für vier Wochen zum Militär, ein Defensivspieler war in China verhaftet worden, Superstar Heung-min Son hatte sich an der Leiste operieren lassen – ohne, dass wir davon wussten.
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