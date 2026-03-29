Schmid freut sich über neue Konkurrenz im ÖFB-Team

Schmid mit Werder im Abstiegskampf

Werder liegt sieben Runden vor Schluss vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Zuletzt sorgten drei volle Erfolge aus den jüngsten vier Partien für eine gewisse Erleichterung, doch davor war man 13 Partien sieglos geblieben. „Natürlich macht das etwas mit einem“, gestand Schmid. „Man merkt, dass Werder in Bremen für viele das Leben ist. Das spürt man, wenn man nach Niederlagen hängende Köpfe von Fans sieht oder wenn man auch sieht, wie viel Freude man Fans geben kann.“