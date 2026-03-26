Trauer um Filmemacher und Autor Alexander Kluge

Und Kluge blieb bis ins vorgerückte Alter ein Quell der Begeisterung für neue Ideen und Herausforderungen, Projekte und Kooperationen. Beim Arbeiten spielten Befindlichkeiten und Alter keine Rolle, meinte Kluge einst. Und Angst sei immer schon ein schlechter Ratgeber gewesen. Es gebe immer Notausgänge, erinnerte sich Kluge an eine Episode aus seinem Leben als 13-Jähriger, als er bei einem Bombenangriff in Halberstadt verschüttet wurde. Nach einer Weile habe er einen Ausgang zum Nachbarhaus gefunden und von da aus ging es zum nächsten und zum übernächsten Haus, bis sich schließlich ein Weg nach draußen fand. „Es gibt immer einen Ausweg“, hat er daraus gelernt. „Um ihn zu finden, muss man locker lassen, oder man muss dafür sorgen, dass der Notausgang zu einem kommt. Man muss ihn zulassen.“