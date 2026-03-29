CAF-Generalsekretär Mossengo-Omba tritt zurück

Der Abgang fällt demnach in eine Zeit, in der das Vertrauen in die Führung der Fußballkonföderation brüchig ist. Hintergrund sind unter anderem wachsende Spannungen nach der Entscheidung, Senegal den Titel beim Afrika-Cup abzuerkennen, sowie Forderungen nach Untersuchungen wegen mutmaßlicher Korruption innerhalb des CAF. Zudem war zuletzt verstärkt Kritik laut geworden, da Mossengo-Omba trotz Überschreitens der vorgeschriebenen Altersgrenze von 63 Jahren weiterhin im Amt blieb.