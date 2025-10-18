Stadt Oberwart weitet Kurzparkzonen deutlich aus

Kurzparkzonen sollen wieder kontrolliert werden

Geplant ist, dass künftig im gesamten Stadtgebiet wieder kontrolliert wird. Das gab es schon einmal, wurde aber vor mehr als zehn Jahren eingestellt. Offen ist noch, ob Kurzparker künftig in allen Zonen Gebühren zahlen müssen. Fix ist hingegen: Dauerparker sollen künftig zur Kasse gebeten werden. Konkret sollen Parkflächen in der Schlainingerstraße sowie beim Bahnhof im Bereich des Finanzamts künftig gebührenpflichtig werden.