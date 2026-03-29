Trotz ausstehender Entscheidung des US-Präsidenten bereitet das Pentagon eine gezielte Bodenoffensive im Iran durch massive Truppenverstärkungen vor. Unsere Frage vom 28. März lautet: „Immer mehr US-Soldaten am Golf: Trauen Sie Trump eine Bodenoffensive im Iran zu?“
Glauben Sie, dass Donald Trump am Ende wirklich Soldaten in den Iran schickt oder nur drohen will? Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass der Krieg durch Bodentruppen noch viel länger dauern könnte?
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