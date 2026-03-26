Tennisprofi kämpft mit „inneren Stimmen“

Tennisprofi Paula Badosa hat in den sozialen Medien offen über ihre mentalen Probleme gesprochen. Die Spanierin berichtete von „brutalen Ängsten“ und davon, sich aktuell „verloren“ zu fühlen. Dennoch will die ehemalige Top-Ten-Spielerin weiterkämpfen.
In einem emotionalen Statement auf Instagram schilderte Badosa ihre Situation sehr offen. Dabei sprach sie auch von „inneren Stimmen“, die sie derzeit nur schwer kontrollieren könne. Sportlich steckt die 28-Jährige derzeit in einer schwierigen Phase. Beim WTA-1000-Turnier in Miami schied sie erneut früh aus und verlor in der ersten Runde deutlich mit 1:6 und 2:6 gegen Iva Jovic.
In der Weltrangliste steht die Spanierin aktuell nur noch auf Rang 100 – genau an der Grenze zur direkten Qualifikation für die Grand-Slam-Turniere. Auch in Indian Wells setzte es eine klare Auftaktniederlage gegen Yulia Putintseva. Ihr bisher bestes Resultat in dieser Saison war der Halbfinaleinzug beim WTA-Challenger in Austin.
Rückschlag nach starkem Jahr
Vor einem Jahr sah die Situation noch ganz anders aus. Bei den Australian Open erreichte Badosa erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Mit dem frühen Aus in diesem Jahr verlor sie allerdings auf einen Schlag die Punkte aus Melbourne. Verletzungen machten ihr zuletzt zu schaffen. Beim Turnier in Dubai musste sie im Februar in der zweiten Runde gegen Elina Svitolina nach dem ersten Satz wegen Rückenproblemen aufgeben.
„Ich will durch diese Phase kommen“
Trotz aller Schwierigkeiten denkt Badosa nicht ans Aufgeben. Am Ende ihres Statements machte sie klar: „Ich will durch diese Phase durchkommen. Ich bin sehr stark.“
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