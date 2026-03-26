Tennisprofi kämpft mit „inneren Stimmen“

Rückschlag nach starkem Jahr

Vor einem Jahr sah die Situation noch ganz anders aus. Bei den Australian Open erreichte Badosa erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Mit dem frühen Aus in diesem Jahr verlor sie allerdings auf einen Schlag die Punkte aus Melbourne. Verletzungen machten ihr zuletzt zu schaffen. Beim Turnier in Dubai musste sie im Februar in der zweiten Runde gegen Elina Svitolina nach dem ersten Satz wegen Rückenproblemen aufgeben.