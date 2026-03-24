Handy-Entzug | Zu viel geredet

Handy-Entzug. Wenn 72.000 Schüler drei Wochen lang auf das Smartphone verzichten – wie wirkt sich das aus, wie halten das die jungen Leute aus? Wir berichten heute in der „Krone“ über Gymnasiasten aus dem niederösterreichischen Guntramsdorf, die quasi zur Verschärfung des Ganzen auch noch in die Van-Swieten-Bundesheer-Kaserne einrückten – wenn auch nicht für drei Wochen, sondern bloß für 24 Stunden. Interessant, was die Schüler dort über das Experiment berichten. So gesteht ein 15-Jähriger, dass er eine Woche lang Entzugserscheinungen hatte, da sei er gereizt gewesen, habe Angst gehabt, in den sozialen Medien etwas zu verpassen. Doch nach der Überwindung dieser ersten Phase wurde er gesprächiger, habe besser geschlafen und sei „erfrischt aufgewacht“. Na, dann Guten Morgen!