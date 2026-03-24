Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Handy-Entzug | Zu viel geredet

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Handy-Entzug. Wenn 72.000 Schüler drei Wochen lang auf das Smartphone verzichten – wie wirkt sich das aus, wie halten das die jungen Leute aus? Wir berichten heute in der „Krone“ über Gymnasiasten aus dem niederösterreichischen Guntramsdorf, die quasi zur Verschärfung des Ganzen auch noch in die Van-Swieten-Bundesheer-Kaserne einrückten – wenn auch nicht für drei Wochen, sondern bloß für 24 Stunden. Interessant, was die Schüler dort über das Experiment berichten. So gesteht ein 15-Jähriger, dass er eine Woche lang Entzugserscheinungen hatte, da sei er gereizt gewesen, habe Angst gehabt, in den sozialen Medien etwas zu verpassen. Doch nach der Überwindung dieser ersten Phase wurde er gesprächiger, habe besser geschlafen und sei „erfrischt aufgewacht“. Na, dann Guten Morgen!

0 Kommentare

Zu viel geredet. Überwiegend fallen die Rückmeldungen der jungen Leute positiv aus. Eine 15-Jährige erzählt, dass sie mit ihrer kleinen sechsjährigen Schwester wieder mehr geredet habe – und diese hätte sich sehr darüber gefreut. Ja, sie plaudern mehr, wenn sie weniger am Handy „hängen“: Das zieht sich durch alle Reaktionen. Auch wenn das „Mehr-Reden“ nicht ausschließlich positive Resonanz bei den Angesprochen auslösen muss. So berichtet eine 16-Jährige schmunzelnd, dass sie plötzlich viel mehr mit ihren Eltern gesprochen habe, sie hatte aber den Eindruck, dass Vater und Mutter „irgendwann fast genervt waren“. Ja, das sind viele Erwachsene offenbar gar nicht mehr gewohnt, dass Kinder und Jugendliche ausführlich mit ihnen reden …

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
24.03.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Grünen-Chefin Gewessler wollte den Entwurf für die Verordnung von Stocker und Babler sehen, ...
Grüne Bedenken
Spritpreise: Keine Einigung für die „Bremse“
Orbán-Herausforderer Péter Magyar lässt bei einem Wiener Arzt Haare für einen Drogentest. Er ...
Orbán-Herausforderer
Aufreger: Spitzenpolitiker zum Drogentest in Wien
Betroffene sexueller Übergriffe sollten lieber nicht in die Kommentarspalten schauen.
Krone Plus Logo
Täter-Opfer-Umkehr
Warum viele Frauen nach Übergriffen schweigen
580-Millionen-Dollar-Wette vor Trump-Posting: Zufall oder Insider-Deal?
„Sehr reich geworden“
Mysteriöse Öl-Deals, nur Minuten vor Trump-Posting
Den Ärzten zufolge darf Simonjan alles, bis auf eines – nämlich weinen. Wie sie das machen soll, ...
Krebskrank, Mann tot
Putins Propaganda-Chefin geht durch die Hölle
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
135.041 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
116.070 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
107.992 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3102 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1071 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
992 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Immer mehr unzufrieden
Trumps Umfragewerte sinken auf neues Rekordtief
Grüne Bedenken
Spritpreise: Keine Einigung für die „Bremse“
Linke ohne Mehrheit
Dänische Sozialdemokraten historisch schwach
Mafia-Verbindungen?
Italien: Justiz-Staatssekretär zurückgetreten
„Spuren im Schlamm“
Peter Pilz und sein neues Buch zur Causa Pilnacek
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf