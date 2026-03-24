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Dutzende Festnahmen! Wettskandal in Tschechien

Fußball International
24.03.2026 15:37
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Symbolbild(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die tschechische Polizei hat wegen möglicher Korruption im Fußball eine großangelegte Razzia durchgeführt. Mehrere Dutzend Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft mit. Demnach würden Hausdurchsuchungen an verschiedenen Orten sowie Verhöre der Verdächtigen stattfinden. Es gehe um den Verdacht der Spielmanipulation und des Wettbetrugs. Tschechiens Fußballverband FACR berief eine außerordentliche Sitzung seines Vorstands ein.

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Man arbeite von Anfang an mit den Ermittlungsbehörden zusammen, erklärte anschließend Verbandschef David Trunda. Die Ethikkommission habe 47 Disziplinarverfahren eingeleitet. „Ich tue alles, damit die Wettmafia aus dem Umfeld des tschechischen Sports verschwindet“, betonte Trunda. Der Verband FACR vertritt rund 250.000 Sportler aus etwa 3.500 Vereinen in Tschechien.

Zuerst hatte das Nachrichtenportal „iSport.cz“ über den Fall berichtet. Es sprach von der „größten Polizeirazzia in der Geschichte des tschechischen Fußballs“. In den Fall seien mehr als 40 Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter und Vereinsvertreter verwickelt – von der vierten bis zur ersten Liga. Auch Nachwuchs-Wettbewerbe seien betroffen. Der Aktion seien dreijährige Ermittlungen vorausgegangen, die auch in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt seien. Es gehe um verdächtige Spiele im Zeitraum seit dem Jahr 2023.

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