Dutzende Festnahmen! Wettskandal in Tschechien

Zuerst hatte das Nachrichtenportal „iSport.cz“ über den Fall berichtet. Es sprach von der „größten Polizeirazzia in der Geschichte des tschechischen Fußballs“. In den Fall seien mehr als 40 Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter und Vereinsvertreter verwickelt – von der vierten bis zur ersten Liga. Auch Nachwuchs-Wettbewerbe seien betroffen. Der Aktion seien dreijährige Ermittlungen vorausgegangen, die auch in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt seien. Es gehe um verdächtige Spiele im Zeitraum seit dem Jahr 2023.