Der Abschied aus dem Raumschiff rückt immer näher

Das berühmte „Bernabeu“, Heimstätte von Real Madrid, schaut nach dem Umbau von außen wie ein futuristisches Raumschiff aus. Die neue Gebäudehülle aus Edelstahl-Lamellen ist beeindruckend. Florentino Perez, Präsident der „Königlichen“, betont in aller Bescheidenheit: „Es ist eine Avantgarde- und Universalikone, das beste Stadion der Welt. Es bietet maximalen Komfort und höchste Sicherheit. Es ist ein Schauplatz der Emotionen, der die Zukunft von Real Madrid prägen wird.“