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„Alaba kickt zu wenig“

Der Abschied aus dem Raumschiff rückt immer näher

Fußball International
23.03.2026 06:30
Das „Bernabeu“ wirkt nach dem Umbau von außen wie ein futuristisches Raumschiff.
Das „Bernabeu“ wirkt nach dem Umbau von außen wie ein futuristisches Raumschiff.(Bild: EPA)
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

Die „Krone“ hörte sich rund um das Derby zwischen Real Madrid und Atletico Madrid um, was die Fans zum Abgang von David Alaba sagen.

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Das berühmte „Bernabeu“, Heimstätte von Real Madrid, schaut nach dem Umbau von außen wie ein futuristisches Raumschiff aus. Die neue Gebäudehülle aus Edelstahl-Lamellen ist beeindruckend. Florentino Perez, Präsident der „Königlichen“, betont in aller Bescheidenheit: „Es ist eine Avantgarde- und Universalikone, das beste Stadion der Welt. Es bietet maximalen Komfort und höchste Sicherheit. Es ist ein Schauplatz der Emotionen, der die Zukunft von Real Madrid prägen wird.“

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