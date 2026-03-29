Sturz mit E-Scooter: Polizei sucht jetzt Zeugen

Samstagabend gegen 23 Uhr fanden Passanten einen verletzten Tunesier (32) in der Kirchenstraße in Salzburg-Itzling. Er dürfte mit dem Scooter gestürzt sein. Um den Sachverhalt aufklären zu können, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Unfalls.
Der 32-Jährige wurde von der Rettung verletzt in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Passanten hatten ihn zuvor am Asphalt der Kirchenstraße im Stadtteil Itzling gefunden. „Der nähere Unfallhergang, und ob es weitere Unfallbeteiligte gibt, ist derzeit aufgrund fehlender Zeugen unbekannt“, heißt es im Bericht der Polizei.
Sturz wohl selbst verschuldet
Obwohl die Spurenlage an der Unfallstelle eher von einem Sturz aus Eigenverschulden hindeutet, möchte die Exekutive sichergehen und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise werden von der Verkehrsinspektion der Stadtpolizei unter 059133554040 oder von jeder anderen Polizeiinspektion angenommen.
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