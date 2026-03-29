Sturz mit E-Scooter: Polizei sucht jetzt Zeugen

Der 32-Jährige wurde von der Rettung verletzt in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Passanten hatten ihn zuvor am Asphalt der Kirchenstraße im Stadtteil Itzling gefunden. „Der nähere Unfallhergang, und ob es weitere Unfallbeteiligte gibt, ist derzeit aufgrund fehlender Zeugen unbekannt“, heißt es im Bericht der Polizei.