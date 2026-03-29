Historisch! Red Bull Salzburg in der Meisterrunde

Entwicklung zeigt nach oben

Die viertplatzierten Salzburgerinnen und die Vorarlbergerinnen haben zwar gleich viele Punkte (je 28). Jedoch spricht das direkte Duell wie auch das Torverhältnis für die Bullen. In der Meisterrunde warten im Frühjahr jeweils Hin- und Rückspiel gegen die besten Klubs des Landes: Austria Wien, St. Pölten und Sturm. „Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir Woche für Woche gegen Topgegner spielen. Ich bin überzeugt, dass wir einen Schritt gemacht haben“, sagt Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic. Dass die Entwicklung stimmt, war im Frühjahr bisher schon zu sehen. Denn im Herbst gab es noch ein 0:6 gegen die Austria. Im Rückspiel mühten sich die Veilchen zu einem knappen 1:0-Auswärtserfolg. Man darf gespannt sein, wozu die Salzburgerinnen noch imstande sind.