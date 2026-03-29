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Historisch! Red Bull Salzburg in der Meisterrunde

Salzburg
29.03.2026 14:07
Die Salzburgerinnen haben den Einzug in die Meisterrunde geschafft.
Die Salzburgerinnen haben den Einzug in die Meisterrunde geschafft.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauen haben es geschafft! Im Saisonendspurt spielen sie in der Meisterrunde der Bundesliga. Damit gehören die Mozartstädterinnen zu den besten vier Damenteams Österreichs. Jetzt warten nur noch Duelle gegen die besten Klubs des Landes.

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Damit war nicht zu rechnen. Die Frauen von Red Bull Salzburg haben ihre eigenen Erwartungen in dieser Saison übertroffen und ziehen in der Debütsaison unter diesem Namen in die Meisterrunde der Frauen Bundesliga ein. Das steht nach dem 0:2 von Altach gegen Sturm fest.

Entwicklung zeigt nach oben
Die viertplatzierten Salzburgerinnen und die Vorarlbergerinnen haben zwar gleich viele Punkte (je 28). Jedoch spricht das direkte Duell wie auch das Torverhältnis für die Bullen. In der Meisterrunde warten im Frühjahr jeweils Hin- und Rückspiel gegen die besten Klubs des Landes: Austria Wien, St. Pölten und Sturm. „Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir Woche für Woche gegen Topgegner spielen. Ich bin überzeugt, dass wir einen Schritt gemacht haben“, sagt Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic. Dass die Entwicklung stimmt, war im Frühjahr bisher schon zu sehen. Denn im Herbst gab es noch ein 0:6 gegen die Austria. Im Rückspiel mühten sich die Veilchen zu einem knappen 1:0-Auswärtserfolg. Man darf gespannt sein, wozu die Salzburgerinnen noch imstande sind.

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Der Meistertitel oder der zweite Rang, der auch für das internationale Geschäft reichen würde, sind aber wohl außer Reichweite. Die Austria hat bisher noch keine Niederlage kassiert, hat 21 Zähler Vorsprung. Auch St. Pölten (zwölf Punkte vor Salzburg) und Sturm (sechs Zähler) sind wahrscheinlich schwierig zu überholen. Aber wer weiß, vielleicht kann die junge Salzburger Truppe auch in der Meisterrunde überraschen . . .

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