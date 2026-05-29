Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Finaleinzug

Vöslauer Erfolgscoach malt sich den Titel aus

Handball
29.05.2026 06:00
Vöslau-Coach Sebastia Salvat hat aktuell genug Grund zur Freude
Vöslau-Coach Sebastia Salvat hat aktuell genug Grund zur Freude(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Große Freude bei den Jags! Nach dem sensationellen Finaleinzug der Vöslauer Handballer sprach Coach Sebastia Salvat mit der „Krone“ über seine künstlerische Ader, Endspiel-Gegner Fivers und wie er seine Spieler fit hält. 

0 Kommentare

„Sorry! Ich konnte vorhin nicht abheben, meine Finger waren voll mit Farbe!“ Als die „Krone“ Vöslau-Trainer Sebastia Salvat zum sensationellen Final-Einzug gratulieren wollte, befand sich dieser gerade in seiner Atelier-Garage. „Das ist meine Methode, um etwas Abstand vom Handball zu gewinnen und abzuschalten.“

„Dafür müssen wir erst einmal gewinnen“
Ob dieses Mal eventuell der HLA-Meistertitel als Motiv hinhalten musste? „Nein, nein. Dafür müssen wir ihn erst einmal gewinnen“, lacht der Spanier. Der seine Jags trotz des gewonnenen Grunddurchgangs und einer Siegesserie von zwölf Spielen im Finale gegen die Fivers dennoch nicht in der Favoritenrolle sieht.

Muck und Co. jubelten zuletzt über den Finaleinzug
Muck und Co. jubelten zuletzt über den Finaleinzug(Bild: GEPA)

Für Salvat sind Fivers Favorit
„Wir spielen eine unglaubliche Saison, sind in bestechender Form. Aber die Fivers wissen, wie man Titel holt, sind alleine deswegen für mich der Favorit“, zollt der 39-Jährige dem dreifachen Meister Respekt.

Vom Abstiegskandidaten zum Titel-Anwärter
Der gebührt aber auch ihm selbst. Vor zwei Jahren übernahm er den Klub als Abstiegskandidaten, entwickelte ihn zum Titel-Anwärter. „Hier wird richtig gute Arbeit geleistet. Vom Vorstand bis zum Trainerteam, den Spielern und den Fans. Wir sind eine Einheit und alle haben dazu beigetragen, dass wir im Finale stehen“, erzählt der Erfolgscoach stolz.

Salvat weiß, wie er seine Truppe motiviert
Salvat weiß, wie er seine Truppe motiviert(Bild: GEPA)

Mit viel Ruhe zur Premiere
Als Grund für den aktuellen Erfolg sieht er aber auch die großzügigen Ruhezeiten. „Wir sind in dieser Liga sicherlich der Verein, der seinen Spielern mit Abstand die meiste Regeneration gönnt. Du wirst einem Spieler während der Saison nicht plötzlich das Werfen beibringen. Aber wenn er mental fit ist und richtig Bock auf Handball hat, ist alles möglich!“ Für Salvat wäre es übrigens der erste Titel als Headcoach, seine bisherigen Erfolge in Spanien und Deutschland feierte er als Co-Trainer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
29.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.001 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
116.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
98.271 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Mehr Handball
Nach Finaleinzug
Vöslauer Erfolgscoach malt sich den Titel aus
Fivers sind bereit
Nächste Reifeprüfung mit dem Finalticket belohnen
„Wäre ein Traum“
„Capitano“ steht vor der Karriere-Vergoldung
Handball – Das Magazin
Fivers vor Finaleinzug: Fabian Glätzl im Studio
Nach 34:33-Zittersieg
Rekordmeister hat Klassenerhalt in eigener Hand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf