Vöslauer Erfolgscoach malt sich den Titel aus

Mit viel Ruhe zur Premiere

Als Grund für den aktuellen Erfolg sieht er aber auch die großzügigen Ruhezeiten. „Wir sind in dieser Liga sicherlich der Verein, der seinen Spielern mit Abstand die meiste Regeneration gönnt. Du wirst einem Spieler während der Saison nicht plötzlich das Werfen beibringen. Aber wenn er mental fit ist und richtig Bock auf Handball hat, ist alles möglich!“ Für Salvat wäre es übrigens der erste Titel als Headcoach, seine bisherigen Erfolge in Spanien und Deutschland feierte er als Co-Trainer.