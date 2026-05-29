Vöslauer Erfolgscoach malt sich den Titel aus

Große Freude bei den Jags! Nach dem sensationellen Finaleinzug der Vöslauer Handballer sprach Coach Sebastia Salvat mit der „Krone“ über seine künstlerische Ader, Endspiel-Gegner Fivers und wie er seine Spieler fit hält.
„Sorry! Ich konnte vorhin nicht abheben, meine Finger waren voll mit Farbe!“ Als die „Krone“ Vöslau-Trainer Sebastia Salvat zum sensationellen Final-Einzug gratulieren wollte, befand sich dieser gerade in seiner Atelier-Garage. „Das ist meine Methode, um etwas Abstand vom Handball zu gewinnen und abzuschalten.“
„Dafür müssen wir erst einmal gewinnen“
Ob dieses Mal eventuell der HLA-Meistertitel als Motiv hinhalten musste? „Nein, nein. Dafür müssen wir ihn erst einmal gewinnen“, lacht der Spanier. Der seine Jags trotz des gewonnenen Grunddurchgangs und einer Siegesserie von zwölf Spielen im Finale gegen die Fivers dennoch nicht in der Favoritenrolle sieht.
Für Salvat sind Fivers Favorit
„Wir spielen eine unglaubliche Saison, sind in bestechender Form. Aber die Fivers wissen, wie man Titel holt, sind alleine deswegen für mich der Favorit“, zollt der 39-Jährige dem dreifachen Meister Respekt.
Vom Abstiegskandidaten zum Titel-Anwärter
Der gebührt aber auch ihm selbst. Vor zwei Jahren übernahm er den Klub als Abstiegskandidaten, entwickelte ihn zum Titel-Anwärter. „Hier wird richtig gute Arbeit geleistet. Vom Vorstand bis zum Trainerteam, den Spielern und den Fans. Wir sind eine Einheit und alle haben dazu beigetragen, dass wir im Finale stehen“, erzählt der Erfolgscoach stolz.
Mit viel Ruhe zur Premiere
Als Grund für den aktuellen Erfolg sieht er aber auch die großzügigen Ruhezeiten. „Wir sind in dieser Liga sicherlich der Verein, der seinen Spielern mit Abstand die meiste Regeneration gönnt. Du wirst einem Spieler während der Saison nicht plötzlich das Werfen beibringen. Aber wenn er mental fit ist und richtig Bock auf Handball hat, ist alles möglich!“ Für Salvat wäre es übrigens der erste Titel als Headcoach, seine bisherigen Erfolge in Spanien und Deutschland feierte er als Co-Trainer.
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