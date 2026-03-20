Ohne Stuttgart-Trio! Fans schimpfen über DFB-Kader

Mit seinem Kader für die kommenden Testspiele hat Julian Nagelsmann nicht jeden Fan glücklich stimmen können. Während der deutsche Bundestrainer Deniz Undav und Kai Havertz zurück in die Auswahl holte, verzichtete er auf die Stuttgarter Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich. VfB-Anhänger sind verärgert ...