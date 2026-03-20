Ohne Stuttgart-Trio! Fans schimpfen über DFB-Kader

Mit seinem Kader für die kommenden Testspiele hat Julian Nagelsmann nicht jeden Fan glücklich stimmen können. Während der deutsche Bundestrainer Deniz Undav und Kai Havertz zurück in die Auswahl holte, verzichtete er auf die Stuttgarter Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich. VfB-Anhänger sind verärgert ...
„Der ganze Kader ist eine absolute Frechheit“, schrieb ein User auf X. „Crazy Leistungsprinzip, Herr Nagelsmann! So kann man seinen Job auch gegen die Wand fahren“, meinte ein anderer.
Zwei WM-Tests im März
Deutschland testet am 27. März in Basel gegen die Schweiz. Drei Tage später bekommt die Nagelsmann-Truppe Besuch aus Ghana.
Bei der WM in Nordamerika treffen unsere Nachbarn in der Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
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