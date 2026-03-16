Anrainer fürchten „neue Bausünde“ in Innsbruck

Die Vorgehensweise der Stadt „verstärkt den Eindruck der Ungleichbehandlung und einer einseitigen Förderung von reinen Geschäftsinteressen“. Völlig unverständlich sei auch die Tatsache, dass mit dem geplanten Bauprojekt die Errichtung eines reinen Bürogebäudes vorgesehen ist. „Derzeit stehen in Innsbruck rund 100 Büroflächen leer und werden auf dem Immobilienmarkt angeboten. Es gibt also offensichtlich keinen Bedarf für neue Flächen“, sind sich die Unterzeichner einig.