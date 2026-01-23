US-Zukunft von Videoplattform TikTok gesichert

TikTok-Chef Shou Chew erhält Sitz im Verwaltungsrat

Bei den Investoren der Firma für das US-Geschäft gibt es keine Überraschungen. Wie bereits bekannt, halten der Software-Konzern Oracle sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi jeweils 15 Prozent. Unter den weiteren Investoren sind der Computer-Unternehmer Michael Dell sowie der französische Unternehmer Xavier Niel. Chef des neuen Gemeinschaftsunternehmens wird Adam Presser, der bereits zuvor bei TikTok aktiv war. TikTok-Chef Shou Chew hält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat. Anders als von Trump einst angedeutet ist Medienmogul Rupert Murdoch nicht dabei.