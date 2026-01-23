Vorteilswelt
Neue Firma gegründet

US-Zukunft von Videoplattform TikTok gesichert

Web
23.01.2026 07:38
Monatelang war TikTok in den USA von einem Aus bedroht.
Monatelang war TikTok in den USA von einem Aus bedroht.(Bild: AFP/OLIVIER DOULIERY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Zukunft der Social-Media-Plattform TikTok in den USA ist nun gesichert. Das monatelang vor dem Aus bedrohte Geschäft in den Vereiningten Staaten ist nun offiziell vom chinesischen Eigentümer abgenabelt und in eine neue Firma überführt worden. Der bisherige Eigentümer Bytedance behält allerdings einen Anteil von knapp 20 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS.

0 Kommentare

Ein vor rund einem Jahr in Kraft getretenes Gesetz schrieb vor, dass sich Bytedance zumindest von der Kontrolle über das US-Geschäft trennen musste, damit die Plattform weiterhin in den USA aktiv sein darf. Präsident Donald Trump war in seiner zweiten Amtszeit so sehr entschlossen, TikTok im Land online zu halten, dass er in Umgehung des Gesetzes die Fristen für die Transaktion immer weiter verlängerte.

TikTok-Chef Shou Chew erhält Sitz im Verwaltungsrat
Bei den Investoren der Firma für das US-Geschäft gibt es keine Überraschungen. Wie bereits bekannt, halten der Software-Konzern Oracle sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi jeweils 15 Prozent. Unter den weiteren Investoren sind der Computer-Unternehmer Michael Dell sowie der französische Unternehmer Xavier Niel. Chef des neuen Gemeinschaftsunternehmens wird Adam Presser, der bereits zuvor bei TikTok aktiv war. TikTok-Chef Shou Chew hält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat. Anders als von Trump einst angedeutet ist Medienmogul Rupert Murdoch nicht dabei.

TikTok-Chef Shou Chew hält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens.
TikTok-Chef Shou Chew hält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens.(Bild: APA/Getty Images/AFP POOL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Kevin Lamarque)

Da Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Unter anderem wurde befürchtet, dass chinesische Behörden sich Zugang zu Daten von Amerikanern verschaffen oder die öffentliche Meinung in den USA manipulieren könnten. TikTok und Bytedance bestritten das. Nun sollen die Daten in Rechenzentren von Oracle gelagert werden.

TikTok-Algorithmus wird nun durchleuchtet
Große Debatten gab es in den vergangenen Jahren um den Algorithmus von TikTok – die Software, die entscheidet, welche Videos den Nutzern als Nächstes angezeigt werden. In den USA wurde befürchtet, dass China die Software manipulieren könnte. Nach bisherigen Angaben der US-Regierung bekam das neue Gemeinschaftsunternehmen eine Kopie der Algorithmus-Software von TikTok. Diese werde nun durchleuchtet und mit Daten von US-Nutzern neu angelernt, hieß es.

