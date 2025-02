Flüchtlings-Zentrum für Ukrainer in Graz sperrt zu

Bis dato konnten sich Flüchtlinge jeweils montags, mittwochs und freitags in der Grazer Burggasse registrieren lassen – mit etwa 360 monatlichen Registrierungen wurden in etwa gleich viele wie in Wien durchgeführt. Nur in der Bundeshauptstadt und der Steiermark gibt es diese Stelle noch, andere Bundesländer haben sie bereits aufgelassen.