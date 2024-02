Aus Mediashop bekannt: Firma Neuro Socks insolvent

Firma will umstrukturieren

Die Firma will sich nun neu strukturieren und soll weiterlaufen. Erste Restrukturierungsmaßnahmen seien bereits gesetzt. Das insolvente Unternehmen bietet den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent, zahlbar von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplanes in Eigenverwaltung. Die Gläubigerschützer prüfen die Quote auf ihre Angemessenheit.