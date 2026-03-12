Tiroler legte sich mit einer Anzeige selbst ein Ei

Waffen trotz Waffenverbot

Schließlich gab der Tiroler zu, Cannabis geraucht zu haben und auch welches zu besitzen. „Der Österreicher stimmte einer freiwilligen Nachschau zu“, heißt es bei der Polizei. Dabei wurden nicht nur 35 Gramm Cannabis gefunden, sondern auch Waffen. Die Polizei spricht von mehreren Messern, Armbrüsten und Luftdruckgewehren sowie einer Schreckschusswaffe. Das ist für den 41-Jährigen gar nicht gut: Denn gegen ihn besteht ein Waffenverbot.