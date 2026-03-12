Tiroler legte sich mit einer Anzeige selbst ein Ei

Einen möglichen Einbruchsdiebstahl meldete ein 41-Jähriger aus dem Tiroler Oberland Mittwochvormittag bei der Polizei. Doch am Ende stand der Mann selbst im Visier der Ermittler und ist mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck konfrontiert.
Was war geschehen? Gegen 9.30 Uhr verständigte der 41-Jährige am Mittwoch in Sautens wegen eines möglichen Einbruchsdiebstahls die Polizei. Als die Beamten bei dem Mann eintrafen, konnte dieser aber keine genauen Angaben zur Tat machen. Im Gegenteil: Die Polizisten bemerkten, dass der 41-Jährige offenbar etwas neben der Spur war. Auch Cannabisgeruch nahmen sie wahr.
Waffen trotz Waffenverbot
Schließlich gab der Tiroler zu, Cannabis geraucht zu haben und auch welches zu besitzen. „Der Österreicher stimmte einer freiwilligen Nachschau zu“, heißt es bei der Polizei. Dabei wurden nicht nur 35 Gramm Cannabis gefunden, sondern auch Waffen. Die Polizei spricht von mehreren Messern, Armbrüsten und Luftdruckgewehren sowie einer Schreckschusswaffe. Das ist für den 41-Jährigen gar nicht gut: Denn gegen ihn besteht ein Waffenverbot.
Waffen und Suchtmittel wurden in der Folge von der Exekutive sichergestellt und der 41-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
