Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutliche Steigerung

Krise: Arbeiternehmer klagen 19 Millionen Euro ein

Steiermark
10.03.2026 11:49
Die steirische Arbeiterkammer-Spitze: Präsident Josef Pesserl (links) und Direktor Johann ...
Die steirische Arbeiterkammer-Spitze: Präsident Josef Pesserl (links) und Direktor Johann Scheuch.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Wirtschaftskrise spiegelt sich auch in der Arbeiterkammer-Bilanz für 2025 wider: Bei arbeitsrechtlichen Fällen wurden mehr als 19 Millionen Euro erstritten – ein Plus von 4,5 Millionen Euro! Mehr Kopfzerbrechen bereiten auch die Bereiche Wohnen, Online-Bestellungen und Kredite. 

0 Kommentare

Als „Gegner der Wirtschaft“ will sich Josef Pesserl keinesfalls charakterisieren lassen. „Wir sind nicht gegen Unternehmer, wir brauchen sie“, betont der steirische Arbeiterkammer-Präsident. „Eine große Zahl an Unternehmen geht vorbildhaft mit ihren Mitarbeitern um.“ Doch es gibt auch das genaue Gegenteil.

Im Vorjahr hat die AK Steiermark im Bereich Arbeitsrecht 1168 Klagen eingebracht und insgesamt 19,4 Millionen Euro erstritten (57 Prozent davon wurden gerichtlich durchgesetzt) – das ist ein deutliches Plus von 4,5 Millionen Euro im Vergleich zu 2024! „Es haben sich vor allem die Streitwerte erhöht“, sagt AK-Direktor Johann Scheuch. Sprich, die offenen Summen aus Gehältern, Überstundenzuschläge oder Sonderzahlungen werden immer höher, die Arbeitnehmer müssen länger auf ihr Geld warten.

Scheuch führt das auch auf die Wirtschaftskrise zurück. Die Problembranchen sind altbekannt: Das Gastgewerbe steht mit mehr als 500 Fällen an der Spitze, es folgen Handel, Transport, Leiharbeit und Reinigung. „Zu 95 Prozent sind Betriebe ohne Belegschaftsvertreter betroffen“, hebt Pesserl hervor. Man prüfe jeden Fall seriös und gehe nicht leichtfertig gegen Unternehmen vor, daher werden nur acht Prozent der Gerichtsfälle verloren. 

102 Millionen Euro sind Rekordwert
In Summe war 2025 ein Rekordjahr für die steirische Arbeiterkammer, es wurden 102 Millionen Euro für die gut 500.000 Mitglieder herausgeholt. Ein gutes Drittel entfällt auf das Sozialrecht mit 33,3 Millionen Euro (Pensionen, Pflegegeld usw.). Schwierig ist laut Scheuch das Durchsetzen der Schwerarbeiterregelung – zunehmend sind aufgrund des steigenden Pensionsalters Frauen davon betroffen. Heuer hofft Scheuch auf Besserung, gilt doch Pflege seit 1. Jänner offiziell als Schwerarbeit. 

Aus der AK-Leistungsbilanz

  • 2025 gab es 304.000 Auskünfte und Beratungen durch das Team der steirischen Arbeiterkammer. In Summe wurden 102 Millionen Euro für die Mitglieder herausgeholt. 
  • Im Sozialbereich wurden 2689 Klagen eingebracht, das ist ein leicht rückläufiger Wert. 
  • Im Bereich Konsumentenschutz gab es 42.400 Beratungen, durch Interventionen und Gerichtsverfahren wurden etwa 1,6 Millionen Euro hereingebracht (plus 200.000 Euro im Vergleich zu 2024). 

Weitere 31 Millionen Euro wurden aus dem Insolvenz-Entgeltfonds ausgezahlt, auch das ist eine Folge der Wirtschaftskrise. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Insolvenzen heuer zurückgehen“, meint Scheuch. Mit Wollsdorf Leder gibt es bereits einen großen Pleitefall mit mehr als 300 betroffenen Mitarbeitern.

Wohnen und Online-Bestellungen bereiten Sorgen
Im Bereich Konsumentschutz bereitet das Wohnrecht zunehmend Probleme. Steigende Anfragen gab es auch zu Online-Bestellungen und Kreditgebühren, weniger Beschwerden kamen zur ORF-Haushaltsabgabe und zu Flugreisen, wo sich besonders bei Lufthansa und AUA die Situation verbessert hat.

Lesen Sie auch:
Selin Celikel ist Expertin für Wohnrecht in der AK Steiermark.
AK-SERVICE-TIPP
Mietwohnung bei Auszug neu ausmalen?
04.03.2026
AK-SERVICE-TIPP
Kinderbetreuungsgeld: Darf ich was dazuverdienen?
25.02.2026
AK-SERVICE-TIPP
Dienstplanänderungen auch kurzfristig erlaubt?
18.02.2026

Stolz sind Pesserl und Scheuch auf Erfolge bei Mietkaufwohnungen. Hier gibt es ja immer wieder Streitereien, wenn Mieter nach einer gewissen Zeit die Wohnung kaufen: Gilt der in der Regel viel höhere aktuelle Verkehrswert oder der Herstellwert plus einem vereinbarten Aufschlag (das „steirische Modell“)? Die Urteile sind nicht einheitlich, dennoch konnten 3,5 Millionen Euro für AK-Mitglieder erwirkt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.03.2026 11:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
303.107 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.811 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.859 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2959 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1342 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1245 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf