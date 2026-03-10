Krise: Arbeiternehmer klagen 19 Millionen Euro ein

Scheuch führt das auch auf die Wirtschaftskrise zurück. Die Problembranchen sind altbekannt: Das Gastgewerbe steht mit mehr als 500 Fällen an der Spitze, es folgen Handel, Transport, Leiharbeit und Reinigung. „Zu 95 Prozent sind Betriebe ohne Belegschaftsvertreter betroffen“, hebt Pesserl hervor. Man prüfe jeden Fall seriös und gehe nicht leichtfertig gegen Unternehmen vor, daher werden nur acht Prozent der Gerichtsfälle verloren.