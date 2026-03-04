Mietwohnung bei Auszug neu ausmalen?

Eine gesetzliche Verpflichtung, die Mietwohnung bei Auszug auszumalen gibt es jedoch nicht. Seitens des Gesetzes heißt es lediglich, dass die Mieterin bzw. der Mieter den Mietgegenstand so zurückgeben muss, wie dieser beim Einzug auch übernommen wurde. Gebrauchsspuren einer durchschnittlichen Abnutzung sind von der Vermieterin bzw. dem Vermieter hinzunehmen und aus diesen Gründen darf auch nicht die Kaution einbehalten werden.