Dienstplanänderungen auch kurzfristig erlaubt?

Das Ausmaß und die Verteilung der Normalarbeitszeit sind zwischen den Beschäftigten und der Firmenleitung zu vereinbaren. Eine einseitige Änderung der vereinbarten Normalarbeitszeiten durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist nur unter gesetzlich sehr eng gesteckten Grenzen erlaubt, dies hat aber zumindest 14 Tage im Voraus zu erfolgen. Die Änderungen müssen objektiv notwendig sein und es dürfen keine Interessen der Beschäftigten entgegenstehen.