NÖ-Meteorit ist Österreichs erster Hammerstein

Nun haben jene Fragmente ihren Weg in die „Österreich-Vitrine“ des NHM-Meteoritensaals gefunden, wie Familie Westermayr, NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland und Meteoritensammlungskuratorin Andrea Patzer am Dienstag bei der Übergabe erklärten. Der „Hammerstein“ gesellt sich jetzt in „Saal V“ des Hauses an der Wiener Ringstraße u.a. zum „Kindberg-Meteoriten“ - dem bisher letzten auf dem Bundesgebiet aufgefundenen Meteoriten. Er ging im November 2020 über dem steirischen Kindberg nieder. Ein 233 Gramm schwerer Chondrit konnte im Jahr darauf geborgen werden. Es war damals der erste derartige Fund in Österreich seit 1977.