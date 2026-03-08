„Bin happy!“: Sarah Dreier erneut Europameisterin

Sie hat es erneut getan! Skibergsteigerin Sarah Dreier krönte sich am Sonntag in Shadag (Aserbaidschan) erneut zur Europameisterin. Im Vertical kam an der Pinzgauerin keine Athletin vorbei. Nach 2024 in Frankreich jubelte die Ausnahmekönnerin schon über ihren zweiten EM-Titel.