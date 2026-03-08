Vorteilswelt
Skibergsteigen

„Bin happy!“: Sarah Dreier erneut Europameisterin

Salzburg
08.03.2026 14:15
Konnte lachen! Sarah Dreier krönte sich zur Vertical-Europameisterin.
Konnte lachen! Sarah Dreier krönte sich zur Vertical-Europameisterin.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Sie hat es erneut getan! Skibergsteigerin Sarah Dreier krönte sich am Sonntag in Shadag (Aserbaidschan) erneut zur Europameisterin. Im Vertical kam an der Pinzgauerin keine Athletin vorbei. Nach 2024 in Frankreich jubelte die Ausnahmekönnerin schon über ihren zweiten EM-Titel. 

0 Kommentare

Die 30-Jährige Pinzgauerin holte sich in 33:57 Minuten vor Giulia Murada (+49,6 Sekunden) aus Italien und der Schweizerin Caroline Ulrich (+1:46) den Sieg. 

Zitat Icon

Die Strecke war sehr anspruchsvoll und ich bin happy, dass es so gut funktionier hat.

Sarah DREIER

„Ich freue mich sehr über den erneuten Europameistertitel! Die Strecke war sehr anspruchsvoll und ich bin happy, dass es so gut funktionier hat“, strahlte die Zollsportlerin über beide Ohren. Dreiers Partner Paul Verbnjak wurde in Aserbaidschan fünfter.

Schon 2024 war Dreier nicht zu schlagen. Damals holte sich die Salzburgerin im französischen Flaine den Titel. 

