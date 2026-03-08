„Bin happy!“: Sarah Dreier erneut Europameisterin

Sie hat es erneut getan! Skibergsteigerin Sarah Dreier krönte sich am Sonntag in Shadag (Aserbaidschan) erneut zur Europameisterin. Im Vertical kam an der Pinzgauerin keine Athletin vorbei. Nach 2024 in Frankreich jubelte die Ausnahmekönnerin schon über ihren zweiten EM-Titel.
Die 30-Jährige Pinzgauerin holte sich in 33:57 Minuten vor Giulia Murada (+49,6 Sekunden) aus Italien und der Schweizerin Caroline Ulrich (+1:46) den Sieg.
Die Strecke war sehr anspruchsvoll und ich bin happy, dass es so gut funktionier hat.
Sarah DREIER
„Ich freue mich sehr über den erneuten Europameistertitel! Die Strecke war sehr anspruchsvoll und ich bin happy, dass es so gut funktionier hat“, strahlte die Zollsportlerin über beide Ohren. Dreiers Partner Paul Verbnjak wurde in Aserbaidschan fünfter.
Schon 2024 war Dreier nicht zu schlagen. Damals holte sich die Salzburgerin im französischen Flaine den Titel.
