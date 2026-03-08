Lustiges Sprachen-Chaos bei Braathen-Interview

Im Kampf um den Slalom-Weltcup gibt es in Kürze einen Showdown. Wenn am Ende sein Freund und Tagessieger Atle Lie McGrath die kleine Kristallkugel holt, dann könne Braathen das natürlich auch verkraften, ließ der Brasilianer schließlich noch wissen: „Was für eine Ehre, dass ich mit meinem langjährigen Freund Atle um diesen Titel kämpfen kann.“