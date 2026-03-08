88-Jähriger als Geisterfahrer auf der Autobahn

Es waren Asfinag-Mitarbeiter, die Sonntagfrüh auf der Mühlviertler Autobahn (A7) die Geisterfahrt eines 88-jährigen Niederösterreichers stoppten. Als kurz darauf auch die Polizei bei dem hochbetagten Lenker eintraf, wirkte dieser orientierungslos. Er wurde mit auf die Dienststelle genommen, wo ihn sein Sohn abholte.