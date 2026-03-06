Bürgermeister von Velden und Vize gehen gemeinsam

Viele Jahre waren sie maßgeblich an der Gestaltung der Wörthersee-Gemeinde beteiligt, jetzt ziehen sich der Veldener Bürgermeister Ferdinand Vouk und sein Vize Helmut Steiner (beide SPÖ) zurück.
Am Freitag ging es Schlag auf Schlag: Nach 41 Jahren in der Kommunalpolitik, davon 25 Jahre als Gemeindechef, zieht Vouk einen Schlussstrich unter seine Polit-Karriere, will seiner Heimatgemeinde aber weiterhin eng verbunden bleiben.
Erst am Donnerstagabend hatte ja Steiner seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben. Er war 29 Jahre im Gemeinderat, 25 Jahre davon Sportreferent und ging damit seiner wohl größten Leidenschaft nach.
In der nächsten Gemeinderatssitzung wird übergeben. Bis dahin führt Margit Heisenberger als Bürgermeisterin die Geschäfte der Gemeinde, Markus Fantur übernimmt als Erster Vizebürgermeister und Sandro Spendier als Zweiter Vizebürgermeister (alle SPÖ).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.