OÖ bleibt Schlusslicht bei Kleinstkinderbetreuung

Eine weite Reise

Haberlander verbuchte den vermeintlichen Vorstoß auf Platz acht als wichtigen Schritt in Richtung ihres deklarierten Ziels, „Kinderland Nr. 1“ zu werden: „Ich bin sehr froh, dass wir diese Reise gestartet haben.“ Der Weg ist allerdings noch immer unverändert weit. Denn bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass Oberösterreich bei der Betreuung der unter Dreijährigen tatsächlich noch immer Letzter ist.