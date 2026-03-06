Wintersportler mähte nach Sturz Frau (78) nieder

Ein folgenschwerer Skiunfall Donnerstagmittag in Tirol forderte gleich zwei Verletzte: Ein Wintersportler (24) aus Deutschland verlor auf der Piste einen Ski, kam zu Sturz und rutschte in eine 78-jährige Landsfrau. Die beiden wurden schließlich ins Krankenhaus geflogen.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.50 Uhr im Skigebiet Bergeralm in Steinach am Brenner. „Ein 24-jähriger deutscher Skifahrer verlor auf der roten Piste Nr. 2 einen Ski, stürzte und rutschte unkontrolliert talwärts“, heißt es seitens der Polizei
Rettungshubschrauber im Einsatz
Dabei kollidierte der Mann mit einer 78-jährigen Skifahrerin aus Deutschland. Beide Wintersportler erlitten erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurden sie mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.
