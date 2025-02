Optimismus trotz Rückgängen beim heimischen Handel

Der Handel in Vorarlberg kann im Jahr 2024 kein Umsatzwachstum verbuchen. Real bilanziert der Handel mit -1,8 Prozent das dritte Jahr in Folge negativ (nach -1,2 Prozent im Jahr 2022 und -2,7 Prozent 2023) – das ist vor allem dem Krisenmodus des Großhandels geschuldet. Denn dieser bilanziert im vergangenen Jahr sowohl nominell (-3,7 Prozent) als auch real (-3,5 Prozent) negativ. Besser sieht es beim Einzelhandel aus: Dieser schließt das Jahr 2024 in Vorarlberg mit einem nominellen Konjunkturplus von +4,0 Prozent (gegenüber dem Vorjahr) ab und kann auch real (preisbereinigt) das Vorjahresniveau nach Rückgängen 2022 und 2023 wieder übertreffen (+2,4 Prozent).