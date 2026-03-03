Wie digitale Trainings Leben am Berg retten können

28 Lawinentote im heurigen Winter. Doch warum passieren trotz modernster Ausrüstung und unzähliger Kurse so viele Lawinenunfälle? Die ehemalige
Die ehemalige Profi-Snowboarderin Simone Vogl-Umschaden und E-Learning-Experte Gustav Vogl kamen zu einer unbequemen Erkenntnis: Nicht fehlende Technik ist das Problem – sondern falsche Entscheidungen im entscheidenden Moment.
Die Wintersaison 2025/26 ist noch nicht vorbei – und schon zählt Österreich 28 Lawinentote. Im Zehn-Jahres-Schnitt sind es 16 pro Saison. Die Zahl heuer liegt dramatisch darüber. Und die Statistik ist eindeutig: Rund 90 Prozent aller Lawinenopfer lösen das Schneebrett selbst aus – oder jemand aus der eigenen Gruppe.
Das Problem ist unbequem und es liegt nicht am fehlenden LVS-Gerät. Nicht am Airbag. Nicht am Lawinenkurs.
Es liegt an der Entscheidung.
„Fast jeder Skitourengeher und Freerider hat einen Lawinenkurs besucht“, weiß der gebürtige Steirer Gustav Vogl. Die Theorie sitzt. Doch am Berg herrscht keine Theorie. Dort herrschen Druck, Euphorie, Gruppendynamik – und oft trügerische Sicherheit.
„Nur weil keine Lawine abgeht, war die Entscheidung nicht automatisch richtig“, sagt der steirische Bergführer Philipp Leodolter. Ein Satz, der zum Nachdenken zwingt.
Entscheidungssicherheit entsteht nicht durch Zuhören, sondern durch Wiederholung. Doch genau das ist im alpinen Gelände kaum möglich. Kritische Situationen sind selten – Fehler tödlich.
Hier setzt schneeWISE an – mit digitalen Lawinentrainings und realitätsnahen Skitourensimulationen.
Hinter der Online-Plattform stehen Simone Vogl-Umschaden, ehemalige Profi-Snowboarderin, und ihr Mann Gustav Vogl, E-Learning-Experte mit jahrelanger Erfahrung im Aufbau hochinteraktiver Trainings.
Simone wurde 2009 selbst 300 Meter von einer Lawine mitgerissen. „Nicht das fehlende LVS war das Problem. Es war die fehlende Übung, Entscheidungen unter Druck richtig zu treffen“, teilt sie in einer Pressemitteilung mit.
Gemeinsam mit einem Bergführer zeichnete das Villacher Ehepaar komplette Touren auf – von der Planung bis zur Abfahrt. Fotobasiert, mit Kartenmaterial, realen Hängen und echten Entscheidungssituationen.
Lawinenlagebericht lesen. Aufstiegsvariante A oder B wählen. Hang beurteilen. Gefahrzeichen erkennen. Weitergehen oder abbrechen?
Auf der Plattform kann der Nutzer zu Hause im warmen Wohnzimmer Entscheidungen treffen – und bekommt anschließend Feedback vom Bergführer. Besonders spannend: Auch die Gruppendynamik wird simuliert. Da gibt es den „Risikofreudigen“ in der Gruppe. Den, der drängt. Wie reagiert man? Lässt man sich mitziehen? Oder greift man ein?
Genau hier passieren in der Realität viele Fehler.
Bei rund 50 Prozent der durchgespielten Touren wird das ursprüngliche Gipfelziel übrigens nicht erreicht. Stattdessen wird umgeplant oder abgebrochen. „Verzicht ist eine Kernkompetenz im freien Gelände – keine Niederlage“, sagt Gustav.
Die Trainingsmodule sind online abrufbar, ab 29 Euro erhältlich und sechs Monate freigeschaltet. Am Laptop oder Tablet entfalten sie wegen der Karten- und Bilddarstellung ihre volle Wirkung, funktionieren aber auch am Smartphone.
Ein eigenes Notfall-Modul simuliert eine Lawinensituation mit Zeitdruck und Gamification-Elementen. Für Jugendliche gibt es sogar ein kostenloses App-Training, entwickelt gemeinsam mit dem snow institute und dem Land Tirol.
Die bittere Erkenntnis dieses Winters: Technik allein rettet nicht. Wissen allein auch nicht. Was rettet, ist die Fähigkeit, im entscheidenden Moment die richtige Wahl zu treffen – auch wenn sie Verzicht bedeutet.
Und genau das kann man trainieren. Ohne Risiko. Bevor es ernst wird.
Die Bergkrone hat den digitalen Skitourensimulator von schneeWISE ausprobiert – und wir sind begeistert. Unsere Empfehlung: Einfach abends gemütlich auf der Couch mit dem iPad die interaktive Skitour starten. Es macht Spaß, fordert Entscheidungen, regt zum Nachdenken an und zeigt eindrucksvoll, wie schnell aus Theorie in der Praxis echte Herausforderungen werden können.
