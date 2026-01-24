Urfahranermarkt überrascht mit einem neuen Termin

„Wir starten bereits am 30. April“

Denn wie zuletzt im Jahr 2015 gilt auch heuer: Fällt der 1. Mai auf einen Freitag, darf das Volksfest bereits an diesem Tag starten. So sieht es die Marktordnung der Stadt Linz vor. Doch die Verantwortlichen setzen sogar noch einen drauf, wie Marktreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart im Gespräch mit der „Krone“ verrät: „Wir starten bereits am 30. April. Die traditionelle Eröffnung mit Prangerschützen, Freifahrten und dem Bieranstich findet somit am Donnerstag statt. Ich freue mich schon jetzt auf einen stimmungsvollen Auftakt und eine ausgelassene Party.“