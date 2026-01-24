Urfahranermarkt überrascht mit einem neuen Termin

Seit nunmehr 209 Jahren zählt der Urfahranermarkt zu den Fixpunkten im Linzer Veranstaltungskalender und lockt jedes Mal hunderttausende Besucher auf das Marktgelände an der Donau. Fahrgeschäfte, Kulinarik und ein dichtes Unterhaltungsprogramm machen das Volksfest für Jung und Alt zum beliebten Treffpunkt im Frühling. Heuer wartet der Markt mit einer kleinen, aber feinen Neuerung auf.
Der Frühjahrsmarkt beginnt früher als gewohnt. Die ARGE Urfahranermarkt hatte schon in der Vergangenheit immer wieder darüber diskutiert, ob ein früherer Start möglich und sinnvoll wäre – 2026 wird dieser Gedanke in die Tat umgesetzt.
„Wir starten bereits am 30. April“
Denn wie zuletzt im Jahr 2015 gilt auch heuer: Fällt der 1. Mai auf einen Freitag, darf das Volksfest bereits an diesem Tag starten. So sieht es die Marktordnung der Stadt Linz vor. Doch die Verantwortlichen setzen sogar noch einen drauf, wie Marktreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart im Gespräch mit der „Krone“ verrät: „Wir starten bereits am 30. April. Die traditionelle Eröffnung mit Prangerschützen, Freifahrten und dem Bieranstich findet somit am Donnerstag statt. Ich freue mich schon jetzt auf einen stimmungsvollen Auftakt und eine ausgelassene Party.“
„Wir sind gut gewappnet“
Ins gleiche Horn stößt „DaWirt4sFest“-Wirt Patrick Stützner: „Wir sind für den Start am Donnerstag gut gewappnet. Im Festzelt sorgen The Vitamins nach dem Bieranstich für die musikalische Unterhaltung, in der DonauAlm begleiten 2:tages:bart den Eröffnungsabend.“
„Tag der Liebe“ wird ein Comeback feiern
Öffnen werden laut Hajart der ganze Vergnügungspark sowie die Gastronomie. Die Hallen des „Linzer Frühling“ sperren am 1. Mai auf. Zum restlichen Programm verrät der Marktreferent: „Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Was ich aber schon sagen kann: Aufgrund der guten Erfahrungen wird es wieder einen ,Tag der Liebe‘ inklusive Speeddating-Event und auch eine Trachtenmodenschau geben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.