Beliebte Hütte geht ohne Wirt in die Zukunft

365 Tage ist die Hütte auf 1585 Metern Seehöhe geöffnet. Die Hüttengäste kochen selbst und waschen auch selbst ab. Fürs Frühstück oder für die Hauptmahlzeiten kann man auch Lebensmittel und Getränke auf der Hütte kaufen. „Wir haben das Modell nicht erfunden, aber für unsere Zwecke adaptiert“, sagt Simone Binder. Sie kümmert sich als Ehrenamtliche bei den Naturfreunden um die Hütte. Die Salzburger Sektion hat so schon das Happisch-Haus am Tennegebirge vor dem Hüttentod gerettet. Nun geht man mit dem Proksch-Haus den gleichen Weg. Der kommt gut an. „Seit Dezember haben wir rund 3000 Nächtigungen“, erläutert Binder.