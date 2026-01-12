„Bin beim Stau nicht aus meiner Garage gekommen“
Nach A10-Tunnelbrand
Ein ausgebrannter Lkw legt den Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn lahm. Alle Fahrzeuge müssen auf die Salzachtal Bundesstraße ausweichen – massiver Zeitverlust inklusive. Vor allem die Pfarrwerfener leiden unter der Stau-Lawine. Was sie erzählen? Die „Krone“ war vor Ort unterwegs.
Ruhig, beinahe gespenstisch wirkt die A10-Tauernautobahn am Montag in Richtung Norden. Kein Auto, kein Lkw – völlige Stille auf den Fahrbahnen. Nach einem schweren Unfall am Freitagabend ist dort die Röhre des Brentenbergtunnels in Richtung Salzburg noch immer gesperrt.
