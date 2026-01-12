„Bin beim Stau nicht aus meiner Garage gekommen“

Ein ausgebrannter Lkw legt den Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn lahm. Alle Fahrzeuge müssen auf die Salzachtal Bundesstraße ausweichen – massiver Zeitverlust inklusive. Vor allem die Pfarrwerfener leiden unter der Stau-Lawine. Was sie erzählen? Die „Krone“ war vor Ort unterwegs.