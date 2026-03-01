Lisa Eder wins second jumping competition in Hinzenbach

While Eder laid the foundation for victory with her first jump of 88.5 m, Prevc fell to tenth place (80.5), which was a poor result by her standards. In the second round, the Slovenian showed her class again, but was unable to catch up with Eder and Ström. In the overall standings, Prevc extended her lead over her closest rival, Nozomi Maruyama from Japan, to 602 points. Eder is 181 points behind Maruyama, who has been struggling recently, in third place, but she can still hope for second place overall with seven competitions remaining.