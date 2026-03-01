First home victory
Lisa Eder wins second jumping competition in Hinzenbach
Five weeks after her maiden victory in Zao (Japan), ski jumper Lisa Eder secured her second World Cup win on home turf, her first in Austria.
On Sunday, the 24-year-old from Salzburg confidently left the competition behind on the normal hill in Hinzenbach and won clearly ahead of Norway's Anna Odine Ström (-11.3 points). World Cup dominator Nika Prevc, who had beaten Eder the day before, could not get beyond third place (-16.8) after a botched first jump.
While Eder laid the foundation for victory with her first jump of 88.5 m, Prevc fell to tenth place (80.5), which was a poor result by her standards. In the second round, the Slovenian showed her class again, but was unable to catch up with Eder and Ström. In the overall standings, Prevc extended her lead over her closest rival, Nozomi Maruyama from Japan, to 602 points. Eder is 181 points behind Maruyama, who has been struggling recently, in third place, but she can still hope for second place overall with seven competitions remaining.
The results:
"A big setback"
With her flawless performance in the Eferding Basin, Eder dispelled the ghosts of the Olympic Games, where she finished fourth and seventh in the individual jumps and came away empty-handed. "The Olympic Games were a big setback, it wasn't that easy," said ÖSV head coach Thomas Diethart. "She really overcame that." Eder remained her usual sober self. "Really cool. It was a great atmosphere." Julia Mühlbacher also enjoyed it, with the local hero finishing ninth this time after coming 13th on Saturday.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.